ZUS przypomina o ważnych terminach. Można stracić sporo pieniędzy

29 listopada ZUS wypłacił pierwsze przelewy z wprowadzonego przez obecny rząd programu "Aktywny rodzic". Beneficjenci mogą skorzystać z trzech rodzajów świadczeń: dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, "babciowego" oraz wsparcia dla rodziców pracujących w domu.

Ważne terminy

ZUS przypomina, że każdy, kto chce skorzystać z opcji "aktywnie w żłobku" i otrzymać wyrównanie za poprzednie miesiące musi złożyć wniosek do 2 stycznia 2025 roku. Po tej dacie, rodzice otrzymają dofinansowanie tylko za miesiąc, w którym złożyli dokumenty. Dotyczy to osób, których dzieci poszły do żłobka we wrześniu lub październiku. Przy starcie programu ustawodawca wprowadził bowiem limit trzech miesięcy, liczonych od daty przyjęcia dziecka do placówki, w ciągu których należy zawnioskować o świadczenie. Po 2 stycznia 2025 roku okres na złożenie wniosku będzie wynosił dwa miesiące.

Warto przypomnieć, że nabór wniosków do programu ruszył 1 października. ZUS wypłaca środki w danym miesiącu za miesiąc poprzedni. Z tego też powodu dofinansowanie do pobytu w żłobku za październik zostało przelane pod koniec listopada. W grudniu żłobki otrzymają świadczenie 20 grudnia, a rodzice pozostający w zatrudnieniu lub opiekujący się dzieckiem w domu – 30 grudnia.

Problemy rodziców

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna" w przepisach wprowadzających program "Aktywny rodzic" jest luka, która może doprowadzić do pozbawienia części rodzin prawa do uzyskania wsparcia z systemu pomocy społecznej. Świadczenia wypłacane w ramach programu są bowiem wliczane do dochodu gospodarstwa domowego, co może skutkować przekroczeniem progu finansowego uprawniającego do otrzymywania wsparcia z opieki socjalnej np. zasiłków wypłacanych dla najuboższych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada nowelizację przepisów, tak, aby korzystający z programu nie tracili prawa do zasiłków.

