Sztandarowy program Tuska do poprawy. Rodzice tracą prawo do świadczeń

29 listopada ZUS wypłacił pierwsze przelewy z wprowadzonego przez obecny rząd programu "Aktywny rodzic". Beneficjenci mogą skorzystać z trzech rodzajów świadczeń: dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, "babciowego" oraz wsparcia dla rodziców pracujących w domu.

Wprowadzenie "babciowego" było jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Tuska. Podczas ubiegłorocznej kampanii lider Koalicji Obywatelskiej zapowiadał wsparcie dla pracujących rodziców i jednocześnie działania mające aktywizować matki. W toku prac Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedź Tuska przybrała kształt programu "Aktywny rodzic".

Problemy rodziców

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna" w przepisach wprowadzających program jest jednak luka, która może doprowadzić do pozbawienia części rodzin prawa do uzyskania wsparcia z systemu pomocy społecznej. Świadczenia wypłacane w ramach programu są bowiem wliczane do dochodu gospodarstwa domowego, co może skutkować przekroczeniem progu finansowego uprawniającego do otrzymywania wsparcia z opieki socjalnej np. zasiłków wypłacanych dla najuboższych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada nowelizację przepisów, tak, aby korzystający z programu nie tracili prawa do zasiłków.

– To dla nas priorytet, aby wsparcie dla rodziców było skuteczne, a jednocześnie sprawiedliwe i dostępne dla wszystkich potrzebujących. Pracujemy nad kolejną nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, która rozwiąże również kwestię wyłączenia z tej definicji świadczeń "Aktywny rodzic" – powiedziała Aleksandra Gajewska, wiceszefowa resortu rodziny.

Możliwość utraty prawa do zasiłków z pomocy społecznej to niejedyny problem, jaki napotykają rodzice korzystający z programu. Beneficjenci, którzy pobierają jednocześnie świadczenia z programów Aktywny Rodzic oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy otrzymują wezwanie do zwrotu części środków. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie można otrzymywać pieniędzy z obu programów jednocześnie.

Czytaj też:

Chaos z "babciowym". "To program wsparcia właścicieli żłobków"Czytaj też:

Rodzice małych dzieci alarmują. ZUS wzywa do zwrotu świadczenia