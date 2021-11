Kraska: Chyba za bardzo przyzwyczailiśmy się do obostrzeń i już ich nie przestrzegamy

Kraska był w środowy poranek gościem Telewizji Republika. Mówił m.in. o nowych danych, które – jak stwierdził – powinny niepokoić.

"Wielka, niezwykła zaduma"

– Dzienne wyniki zakażeń koronawirusem, które ogłosimy, powinny napawać nas wielką, niezwykłą zadumą, po okresie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego – oznajmił Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby 707 pacjentów z COVID-19 miało zostać przyjętych do polskich szpitali. We wtorek Ministerstwo Zdrowia odnotowało ponad 4,5 tys. przypadków. Zmarło dziewięć osób, w tym jedna z chorobami współistniejącymi. Od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wynosi 3 034 668, z czego 77 021 osób zmarło. – Przekroczymy kolejną granicę zakażeń – zapowiedział wiceminister zdrowia.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń podczas czwartej fali, ogłoszono powstanie tymczasowego szpitala na warszawskim Okęciu. Ma być nadzorowany przez Wojskowy Instytut Medyczny, który już zaczął sprawdzać sprzęt, prowadzić szkolenia oraz rozpoczął rekrutację do pracy dla medyków. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, w placówkę medyczną ma się także ponownie zamienić Stadion Narodowy w Warszawie, o czym ostatnio poinformował rzecznik prasowy obiektu.

Nowe obostrzenia

– W tej chwili mamy obostrzenia, do których chyba za bardzo się przyzwyczailiśmy i już ich nie przestrzegamy – mówił Waldemar Kraska. Przypomnijmy, że Rada Medyczna przy Kancelarii Premiera jakiś czas temu zapowiedziała, iż opowie się za rozwiązaniami francusko-włosko-portugalskimi w Polsce, czyli obowiązkowymi "certyfikatami szczepień" albo świeżymi testami sprawdzanymi w miejscach publicznych.

Od 2 listopada wszyscy dorośli Polacy mają również możliwość zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Preparat przypominający można przyjąć pół roku od szczepienia podstawowego. – Od początku pandemii walczymy z tym, które argumenty przekonałyby Polaków do tego, żeby się zaszczepili – powiedział wiceminister Kraska. – Cieszy mnie to, że służba zdrowia podeszła do szczepień w sposób bardzo odpowiedzialny – dodał.

