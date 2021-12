Niepożądane odczyny poszczepienne w Polsce. Podano dane

W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 2 886 618 osób – podano w czwartek na stronach rządowych. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi ponad 42 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,4 mln obywateli.

W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 42 033 071 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 456 289 osób.

Dzienna liczba szczepień to 178 425. Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 236 866 osób, a dawkę przypominającą – 2 886 618 osób. Łącznie do Polski dostarczono 75 286 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 41 997 895 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 594 507 dawek.

Zgłoszono 16 320 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Kraska: Certyfikat szczepień? Myślimy o tym

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany o ewentualną decyzję o obowiązku posiadania certyfikatu szczepienia w miejscach publicznych, odpowiedział: – Bardzo intensywnie o tym myślimy, być może jakieś decyzje będą podjęte. – Na razie pozostaje to w sferze naszych marzeń i dyskusji – dodał.

Wiceszef MZ pytany w Programie I Polskiego Radia, co sądzi o uzależnieniu dostępu do niektórych miejsc publicznych od posiadania certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19, stwierdził, że "każda metoda, która będzie powodowała, że pójdziemy do punktu szczepień i przyjmiemy szczepionkę jest dobra". – To jest czasem troszkę wymuszanie pewnych reakcji. Od początku pandemii staraliśmy się przekonywać od szczepień, ale jak pokazują statystyki, nie zawsze to działa. Bardzo mnie to dziwi – powiedział Kraska.

Czytaj też:

Prezydent Siemianowic o szczepieniach: Przestańcie wprowadzać Polaków w błąd