Prezydent Siemianowic o szczepieniach: Przestańcie wprowadzać Polaków w błąd

Samorządowiec odniósł się do inicjatywy lekarzy, epidemiologów i 12 prezydentów miast, którzy zaapelowali do rządu, aby jak najszybciej wprowadzić ustawę pozwalającą pracodawcy weryfikację, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19, czy nie.

Prezydent Siemianowic Śląskich zwrócił uwagę, że w Portugalii, gdzie zaszczepiono 92 proc. populacji, wprowadzany jest stan klęski, a w Austrii – lockdown.

– Przecież jeżeli po szczepieniach jest mniej zgonów, to ludzie nie powinni umierać, szczególnie ci, którzy są zaszczepieni, nie powinni przecież ciężko chorować. (…) Bardzo was proszę nie wprowadzajcie w błąd i przestańcie kłamać. Już dzisiaj doskonale wiemy, że czy ktoś przyjął czy nie przyjął tego preparatu, tak samo przenosi tego wirusa, tak samo ciężko choruje, tak samo trafia do szpitala i tak samo umiera – stwierdził.

Piech o sytuacji w szpitalu w Siemianowicach

Powołał się przy tym na sytuację w miejscowym szpitalu. – Mamy prawie 40 pacjentów. Dzisiaj ten poziom już się wyrównał, jest pół na pół - zaszczepionych i niezaszczepionych. Na OIOM-ie mamy więcej pacjentów zaszczepionych, a mniej niezaszczepionych. W naszym szpitalu umarło około 38 procent pacjentów zaszczepionych – przekonywał.

– Więc zastanawiam się, o co państwu chodzi. Skończcie manipulować, kłamać i wprowadzać naród polski w błąd, tym bardziej że wiemy doskonale, że Polacy to jest bardzo mądry naród – powiedział Piech.

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich potwierdził dane podane przez prezydenta miasta. Liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 wynosi 36, z czego 16 to zaszczepieni, a 20 niezaszczepieni. Z kolei na oddziale intensywnej terapii przebywa 6 osób, w tym 5 zaszczepionych (stan na dzień 24 listopada 2021 roku).