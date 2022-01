Prawie 20 tys. nowych zakażeń. Kraska ujawnił dane MZ

– Piąta fala zapukała do nas i zaczyna się na dobre rozgaszczać w naszych progach – powiedział Kraska w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Jak poinformował, "mamy 19 652 przypadki" nowych zakażeń COVID-19. To - jak stwierdził - blisko 20 tys. dziennie zakażeń koronawirusem. – Tydzień do tygodnia to wzrost o 72 proc. To duży, lawinowy wzrost – powiedział Kraska.

Wiceminister zauważył, że udział omikronu w strukturze badanego genomu zaczyna dynamicznie wzrastać. – W tej chwili to jest poziom rzędu 20 proc. – poinformował. Obecnie odnotowano 709 zakażeń omikronem.

– 377 osób przegrało walkę z COVID-19. Prawie 300 osób to osoby niezaszczepione – dodał wiceminister.

Niedzielski: W połowie lutego 60 tys. zakażeń dziennie

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 10 445 nowych zakażeniach koronawirusem i 4 osobach, które zmarły z powodu COVID-19.

Szef MZ Adam Niedzielski powiedział, że "piąta fala staje się już faktem". Jego zdaniem "w najbliższym czasie musimy spodziewać się wzrostów, a już na pewno nie spadków, z którymi mieliśmy do czynienia przed świętami".

Minister przekazał, że według prognoz resortu zdrowia szczyt zakażeń piątej fali pandemii COVID-19 w Polsce przewidywany jest na połowę lutego. – To jest około 60 tys. zakażeń dziennie – oświadczył Niedzielski.

Szczepienia w Polsce. Najnowszy bilans

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 21,4 mln osób. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 8,5 mln Polaków.

Łącznie do Polski dostarczono prawie 96,6 mln szczepionek, z których 51 mln dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano 743 tys. dawek. Zgłoszono 17 528 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

