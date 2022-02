Kraska chce niektórych "zasad" i "nawyków" na dłużej. Witczak odpowiada

W poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24 wiceszef resortu zdrowia mówił o tym, jak obecnie według MZ wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce. Każdego dnia w szpitalach w kraju ma spadać obłożenie tzw. łóżek covidowych. – Na pewno jesteśmy w czasie, kiedy piąta fala jest w okresie spadkowym. (...) Wszystkie dane, które mamy, pokazują, że piąta fala już się kończy – przyznał Kraska.

Kraska: Może nie na zawsze, ale na dłużej

Kraska ocenił, ze każdy w Polsce myśli o tym, kiedy wreszcie skończą się restrykcje w Polsce. – To już 2 lata jak pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Wszyscy jesteśmy tym zmęczeni na pewno, ale tutaj myślę, że koronawirus zostanie z nami na dłużej – podkreślił.

Chwilę później ust polityka padła jednak szokująca wypowiedź. Otóż stwierdził on, że Polaków powinny wciąż obowiązywać niektóre – jak to określił – „zasady” i „nawyki”.

– Naturalny przebieg pandemii będzie, że tych przypadków będzie coraz mniej. Cieszy mnie, że osób, które będą hospitalizowane także. Ale myślę, że pewne nawyki, pewne zasady do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli pewien dystans, dezynfekcja, maseczka to powinno z nami zostać może nie na zawsze ale na dłuższy okres czasu, bo to pokazuje, że nie tylko jeśli chodzi o chorobę jaką jest koronawirus, ale na przykład grypa, jest skuteczne – powiedział Waldemar Kraska.

Witczak: Straty przewyższają korzyść

Na wypowiedź Kraski zareagował między innymi dr Piotr Witczak, który jest biologiem medycznym specjalizującym się w zakresie immunologii, zajmującym się zawodowo m.in. oceną technologii medycznych. Reprezentuje także fundację „Polska jest Jedna” i „Ordo Medicus”.

„Przez dwa lata ministerstwo zdrowia nie opublikowało analiz EBM dla poszczególnych obostrzeń. Zaczynam się przyzwyczajać, ale do Waszej pogardy dla nauki, która wskazuje, że dla masek i dezynfekcji straty przewyższają korzyść. O lockdownie i kwarantannach już nie wspominam…” – napisał na Twitterze.

