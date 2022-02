Obowiązek szczepień dla medyków. "W przeciwnym razie będzie kara finansowa"

7 grudnia ubiegłego roku szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że jego resort od 1 marca 2022 roku będzie chciał wprowadzić obowiązek szczepienia przeciwko COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Jednak już 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym tylko osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny muszą zaszczepić się w pełni preparatem przeciw COVID-19.

– Do 1 marca każdy medyk musi się zaszczepić dwoma dawkami. W przeciwnym razie będzie kara finansowa. Takie osoby nie powinny być też dopuszczone do opieki nad pacjentami – oznajmił we wtorek na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zmiany zasad izolacji domowej

Od wtorku izolacja domowa osób, u których wykryto zakażenie wirusem SARS-CoV-2 została skrócona do siedmiu dni, zaś ósmego zostanie zdjęta z automatu – poinformował Andrusiewicz. Odosobnienie liczone będzie teraz od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie od otrzymania jego wyniku. Wszystko zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lutego 2022 roku w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Wcześniej izolacja wynosiła 10 dni.

Zgodnie z nowymi przepisami pozostawiono obowiązek odbywania kwarantanny przez osoby mieszkające z osobą skierowaną do izolacji. Obowiązkowa kwarantanna dla domownika kończy się wraz z końcem izolacji albo w momencie wprowadzenia do systemu informatycznego negatywnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego przez domownika. Obowiązku kwarantanny nie wymaga się natomiast od osoby, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 zakończyła izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację.

