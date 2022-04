Badanie: Zachęta finansowa może zwiększyć odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19

Poziom 87 proc. zaszczepionej populacji zapewniłby barierę wymaganą do osiągnięcia odporności stadnej – stwierdziło czasopismo "Humanities and Social Sciences Communications".

Badanie przeprowadzono na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie. Główny wniosek, który z niego płynie, to: "Nigdy nie odrzucaj siły przekonywania pieniędzy".

Naukowy eksperyment

Eksperyment rozpoczęty jeszcze przed wprowadzeniem szczepionek przeciwko COVID-19 pokazał, że zachęta w postaci odpowiednio wysokiej kwoty jest w stanie zachęcić do szczepień większość tych osób, które są do nich nieprzekonane. Zdaniem autorów publikacji, to "bardzo cenne odkrycie", szczególnie biorąc pod uwagę, że większość krajów rozwijających się nie została w połowie zaszczepiona preparatem.

Tymczasem osoby odpowiedzialne za zdrowie publiczne cały czas podkreślają, że mimo łagodzenia większości restrykcji sanitarnych szczepienia nadal powinny być podstawowym narzędziem walki z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2).

– Warto podkreślić, że nasze badanie jest cenne nie tylko z punktu widzenia pandemii i finansowych zachęt ludzi do szczepienia się. Może służyć także innym celom społecznie ważnym, a wzbudzającym wątpliwości, np. przekonywaniu ludzi do podjęcia działań w celu złagodzenia zmian klimatycznych. (...) Czyli po prostu szerzej pokazuje, jak można wykorzystywać zachęty pieniężne, aby wpłynąć na zmianę zachowania członków danej społeczności – powiedział jeden z autorów badania Vivek Nandur, cytowany we wtorek przez Polską Agencję Prasową (PAP).

