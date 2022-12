Niedzielski: Dotarły szczepionki przeciw COVID dla dzieci od 0,5 roku do 4 lat

"Do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotarły szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci od 0,5 roku do 4 lat. Zamówiliśmy 504 tys. dawek, z możliwością zwiększenia aprowizacji w miarę potrzeb" – napisał we wtorek na Twitterze.

"W czwartek zaprezentujemy plan szczepień najmłodszych" – poinformował minister zdrowia. Jak dodał "szczepionki dla dzieci są wysoce skuteczne i bezpieczne".

Konfederacja zawiadomiła prokuraturę ws. Niedzielskiego

W kwietniu koło Konfederacji skierowało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przedmiotem zawiadomienia były działania szefa resortu zdrowia przy zamawianiu szczepionek przeciwko COVID-19.

O zawiadomieniu kierowanym przez Konfederację do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ mówił 27 kwietnia podczas konferencji prasowej w Sejmie skarbnik koła poselskiego mec. Michał Wawer. Jak wyjaśnił, chodzi o "podejrzenie popełnienia na szkodę Skarbu Państwa przestępstwa polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez Adama Niedzielskiego, który pełniąc funkcję ministra zdrowia, doprowadził do zobowiązania się przez Skarb Państwa do nabycia ponad 205 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19".

Wawer zwrócił też uwagę na to, iż Niedzielski był "głównym decydentem w sprawach zawierania umów o dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 z producentami tych preparatów". Polityk wskazał, że wskutek działań Niedzielskiego "Skarb Państwa zobowiązał się do kupna i odebrania ponad 205 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19, w tym 140 mln dawek od koncernu Pfizer, tj. ponad 5 dawek szczepionki na każdego polskiego obywatela".

– W tym czasie w Polsce wykorzystano jedynie około 54 mln dawek, a zainteresowanie szczepionkami przeciw COVID-19 gwałtownie spada. Żadne przesłanki nie wskazują, by całkowite zapotrzebowanie na szczepionki miało kiedykolwiek osiągnąć łączny poziom 205 mln dawek – mówił prawnik.

Według analiz polityków Konfederacji Wolność i Niepodległość, chodzi o nawet 10-12 mln złotych.