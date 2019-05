Nie tylko szparagi

JAKUB WOZIŃSKI | Brak polskich rąk do pracy przy zbiorach popularnego warzywa to tylko część większego problemu, z którym mają do czynienia Niemcy.

Każdego roku nasi zachodni sąsiedzi spożywają nawet 70 tys. ton szparagów. Tym razem wynik może być wyraźnie niższy, ponieważ w niemieckich gospodarstwach specjalizujących się w ich produkcji brakuje nawet do 20 proc. pracowników.