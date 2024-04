Lewica ogłasza listy do Parlamentu Europejskiego. Są niespodzianki

W piątek zarząd krajowy Lewicy zaakceptował listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na listach znaleźli się m.in. byli premierzy oraz obecni europosłowie. "Było gorąco i burzliwie. Tak można podsumować dyskusje Lewicy na temat list kandydatów do europarlamentu. Najwięcej fermentu w partii wzbudziła walka o pozycje na liście dolnośląsko-opolskiej i śląskiej" – donosi portal Onet.pl.

Lewica odkrywa karty

Listę Lewicy na Dolnym Śląsku będzie otwierał Krzysztof Śmiszek. Na Śląsku "jedynka" przypadła Maciejowi Koniecznemu z partii Razem. W Wielkopolsce "jedynką" będzie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Scheuring-Wielgus. W Warszawie liderem listy został obecny europoseł Robert Biedroń, a w okręgu podwarszawskim – przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

W okręgu małopolsko-świętokrzyskim listę otworzy wiceszef MSZ Andrzej Szejna. "Jedynką" w okręgu łódzkim będzie Marek Belka, z kolei w okręgu nr 13, obejmującym województwa lubuskie i zachodniopomorskie – Włodzimierz Cimoszewicz. Listy wyborcze Lewicy w pozostałych regionach otworzą: Katarzyna Ueberhan (okręg nr 1 – woj. pomorskie), Piotr Kowal (okręg nr 2 – woj. kujawsko-pomorskie), Bożena Przyłuska (okręg nr 3 – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), Agata Fisz (okręg nr 8 – woj. lubelskie) oraz Wiktoria Aleksandra Barańska (okręg nr 9 – woj. podkarpackie).

Wybory do PE

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Termin zgłaszania list kandydatów upływa 2 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

