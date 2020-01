Gigantyczna kara finansowa dla spółki Zygmunta Solorza

UOKiK poinformował w komunikacie, że Polkomtel od 2013 do 2017 r. pobierał dodatkowe opłaty za tzw. video streaming. Konsumenci, którzy mieli wykupiony dostęp do internetu, musieli dodatkowo płacić za oglądanie treści multimedialnych czy słuchanie radia on-line. Było to 40 gr za minutę transmisji.

– W toku postępowania potwierdziliśmy, że abonenci nie mogli w pełni korzystać z pakietu, ponieważ ponosili nieuzasadnione opłaty. Wiele osób zawierając umowę było przekonanych, że będą mogli korzystać z wykupionej transmisji danych – powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Zdaniem urzędu dodatkowe opłaty nie były wyszczególnione na fakturze – widniały w pozycji: połączenia i SMS-y wykonane w kraju. Według UOKiK Polkomtel naruszył w ten sposób zbiorowe interesy klientów.

Urząd zdecydował o nałożeniu na spółkę Solorza kary finansowej w wysokości 50 mln 634 tys. 687 zł. Firma musi też opublikować na swojej stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych oświadczenie wraz z linkiem do rozstrzygnięcia UOKiK.

Decyzja urzędu nie jest prawomocna. Polkomtel może się od niej odwołać do sądu. Ma na to 30 dni.

Z kolei każdy klient firmy ma prawo powołać się na decyzję UOKiK i złożyć reklamację, domagając się zwrotu opłat.