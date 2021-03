Odszkodowanie za lockdown

Tomasz Cukiernik: Czy przedsiębiorcy, otwierając swoje firmy wbrew lockdownowi, łamią prawo?

Tomasz Chudzinski: W ciągle zmieniającym się krajowym prawodawstwie ostateczna decyzja, czy w danym przypadku doszło do złamania prawa czy nie, należeć będzie do sądów administracyjnych lub sądów powszechnych. Nie mam wątpliwości, że postępowanie w przedmiocie oceny poszczególnych zakazów, ograniczeń lub nakazów dojdzie w pewnym momencie na szczebel Trybunału Konstytucyjnego. Z dużym prawdopodobieństwem część z ograniczeń – w tym generalny zakaz prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej, np. restauracji, centrów rozrywki etc. – może zostać uznana za niekonstytucyjną. Niestety do tego czasu regulacje te obowiązują.