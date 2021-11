Ważne zmiany dla emerytów. Nowe limity od grudnia

Zmiany dotyczą osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale dorabiają do emerytury. Aktualizacje dotkną także polskich rencistów.

Zmiany limitów

Emeryci i renciści będą musieli zacząć szczegółowo sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia albo zawieszenia wypłaty świadczeń. Od 1 grudnia 2021 roku limity zwiększą się względem ubiegłego kwartału. Na zmniejszenie emerytury lub renty nie wpłyną zarobki do 3 960,20 złotych brutto miesięcznie za okres od grudnia do lutego. To o ponad 100 złotych więcej niż wcześniej – zauważył portal Prawo.pl.

– Pilnować wysokości swoich dochodów muszą osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie – poinformowała Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na region dolnośląski.

Osoba, która osiągnęła już powszechny wiek emerytalny – 60 lat dla kobieta oraz 65 lat dla mężczyzna – może dorabiać bez żadnych limitów. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Natomiast w razie osiągania przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulegnie zawieszeniu.

Emerytury w Polsce

W przyszłym roku wzrost minimalnej emerytury w Polsce wyniesie co najmniej pięć proc. – zapowiedziała już w październiku tego roku minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Polityk jednocześnie zastrzegła, że ostatecznie waloryzacja zostanie ustalona w lutym przyszłego roku.

W 2022 roku minimalne świadczenie dla polskiego emeryta ma więc wynieść ponad 1 300 złotych. Obecnie to dokładnie 1 250,88 złotych.

Poziom waloryzacji ma być ustalony w oparciu o kilka czynników ekonomicznych, takich jak potencjalny wzrost inflacji.

