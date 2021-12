Minimalne wynagrodzenie w górę. Ważne informacje z resortu rodziny

Minimalne wynagrodzenie w nadchodzącym roku wzrośnie do poziomu 3010 zł. To więcej o 210 zł od obecnie obowiązującej pensji minimalnej, co oznacza wzrost o 7,5 proc. Oznacza to, że w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł, a więc wzroście w stosunku do roku 2021 o 1,40 zł.

Podniesie płacy minimalnej, stanowi konsekwentne działanie rządu na rzecz poprawy sytuacji osób najmniej zarabiających. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 1260 zł w porównaniu z rokiem 2015 r.

– Niezwykle ważne jest, aby podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych, szczególnie u osób najmniej zarabiający. Ta grupa pracowników powinna być szczególnie chroniona w obecnym czasie, gdy nadal zmagamy się ze skutkami pandemii – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej cytowana w komunikacie resortu.

Stabilny rok 2021 na rynku pracy

Rok 2021 w światowej gospodarce był czasem łagodzenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Po niemal dwóch latach od jej wybuchu widać, że nasza gospodarka i rynek pracy wykazały się większą odpornością niż wiele innych krajów Unii Europejskiej. Sytuacja na rynku pracy jest stabilna – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Stabilność polskiego rynku pracy potwierdzają najnowsze dane Eurostatu dotyczące stopy bezrobocia. Wynika z nich, że ze wskaźnikiem na poziomie 3,4 proc. jesteśmy jednym z krajów z najniższym poziomem bezrobocia w Unii Europejskiej – lepiej w zestawieniu wypadają od nas tylko Czesi, Holendrzy i Niemcy. Bezrobocie w Polsce jest znacznie niższe niż unijna średnia (6,7 proc.) i średnia dla krajów strefy euro (7,3 proc.). Taka tendencja utrzymuje się od kilku miesięcy.

Również prognozy Komisji Europejskiej są dla nas optymistyczne. Zdaniem KE polskie PKB wzrośnie w tym roku realnie o 4,8 proc. W przyszłym roku gospodarka zanotuje skok na poziomie 5,2 proc