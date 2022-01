Ropa dawno nie była tak droga. Ceny zbliżają się do 100 dol. za baryłkę

Businessinsider donosi, że od tylko od początku roku ropa WTI podrożała już o 11 proc. i kosztuje obecnie 83,5 dol. za baryłkę. Za ropę Brent trzeba już zapłacić 86,2 dol. Notowane obecnie ceny są najwyższe od połowy 2014 roku.

Zdaniem specjalistów cena baryłki ropy już wkrótce może sięgnąć 100 dol.

Szefowa strategii ds. surowców w RBC Capital Marketu Helima Croft stwierdziła, że wkrótce prezydent USA Joe Biden zwróci się do OPEC z prośbą o zwiększenie produkcji. – To bardzo niebezpieczny czas na rynku ropy – cytuje Croft businessinsider.pl.

Portal przypomina, że chociaż OPEC+ postawił sobie za cel zwiększenie produkcji, nie wszystkie kraje członkowskie były w stanie sprostać wymogom. Na wysokie ceny ropy wpływa także rekordowo drogi gaz w Europie oraz obawy o rosyjską inwazję na Ukrainę.

Rząd obniża VAT

W zeszły czwartek Sejm przyjął Tarczę Antyinflacyjną 2.0.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada wprowadzenie od 1 lutego na okres sześciu miesięcy 0% stawki VAT na żywność, obniżki VAT na paliwa do 8%, oraz zniesienie podatku na gaz. Jednocześnie przedłużona zostanie obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5% do końca lipca.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nowe regulacje mogą skutkować obniżką cen paliwa nawet o kilkadziesiąt groszy za litr.

Za nowelizacją głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszone poprawki, w tym tę zakładającą wprowadzenie obniżonych stawek na okres do 31 grudnia 2022 r. Na rozwiązania zawarte w tarczy antyinflacyjnej 2.0 ma trafić z budżetu ok. 11,6 mld zł.



