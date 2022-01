Sejm przegłosował tarczę antyinflacyjną 2.0. Nikt nie był przeciw

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada wprowadzenie od 1 lutego na okres sześciu miesięcy 0% stawki VAT na żywność, obniżki VAT na paliwa do 8%, oraz zniesienie podatku na gaz. Jednocześnie przedłużona zostanie obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5% do końca lipca.

Niższy VAT przez pół roku

Za nowelizacją głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszone poprawki, w tym tę zakładającą wprowadzenie obniżonych stawek na okres do 31 grudnia 2022 r. Na rozwiązania zawarte w tarczy antyinflacyjnej 2.0 ma trafić z budżetu ok. 11,6 mld zł.

Nowelizacja zakłada obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:

na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%;

na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%;

na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%;

na gaz ziemny – do stawki 0%;

na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

Sklepy będą musiały informować o obniżce

Zmiany proponowane w ustawie są kontynuacją działań w zakresie obniżek podatków w ramach działań antyinflacyjnych, opracowanych w 2021 r., w tym są kontynuacją obniżek stawek podatku VAT wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja zawiera też zapis, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży towarów spożywczych, paliw silnikowych lub towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej czytelnej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT na sprzedawane towary, którymi dany sprzedawca obraca.

Termin wejścia w życie noweli określono na 1 lutego 2022 r.

Czytaj też:

Sejm przyjął ustawę gazową. Ceny zostaną zamrożoneCzytaj też:

Jakie zapasy gazu ma Polska? Ministerstwo podało dane