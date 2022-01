Jakie zapasy gazu ma Polska? Ministerstwo podało dane

– Rosja ograniczyła dostawy gazu oferowanego w formule spot, ograniczyła przesył gazu do krajów Europy Zachodniej i bardzo mocno obniżone zostały poziomy gazu w magazynach w Europie Zachodniej. Na tym tle Polska wypada bardzo dobrze, bo nasze magazyny gazu są zapełnione w 83 proc., w Niemczech to jest 50 proc., w skali całej Unii Europejskiej - podobne liczby – powiedział Małecki podczas wystąpienia w Sejmie.

Na początku września 2021 r. prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Paweł Majewski informował, że magazyny gazu zarządzanie przez PGNiG są zapełnione w ok. 90 proc., natomiast w Europie - na poziomie 50-60 proc.

Ustawa gazowa

W tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu. Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego.

Małecki tłumaczył w Sejmie, że nie ma możliwości objęcia przedsiębiorstw specjalnymi taryfami gazowymi, gdyż byłoby to uznane przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną.

– Nie ma możliwości, ze względu na obecność Polski w Unii Europejskiej i jednolite przepisy handlowe, żeby taryfami specjalnymi, niższymi niż w innych krajach objąć przedsiębiorstwa – oświadczył wiceszef MAP. – Chcielibyśmy takich rozwiązań, ale to jest niedozwolone i to by było potraktowane przez KE jako niedozwolona pomoc publiczna – dodał.

