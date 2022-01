Polacy zaskoczeni podwyżkami cen prądu, nie chcą płacić za politykę klimatyczną

Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce w 2022 roku zapłaci za prąd w skali miesiąca średnio ok. 21 złotych więcej niż w roku 2021. Wzrosty cen mają zwalczać rządowe programy "Polski Ład" oraz "Tarcza Antyinflacyjna". Według rządzących, dwa główne czynniki, które odpowiadają za wysokie rachunki za gaz i energię w kraju, to szantaż gazowy ze strony Federacji Rosyjskiej oraz polityka klimatyczna prowadzona przez Unię Europejską.

63 proc. respondentów przyznaje, że podwyżki opłat okazały się wyższe, niż to początkowo przypuszczali – wynika z sondażu pracowni United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

5 proc. badanych stwierdziło, że podwyżka była taka, jak się spodziewali, a 2,3 proc. uczestników badania oceniło, że podwyżka była niższa, niż zakładali. Niemal 30 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii. Ponad 63 proc. respondentów zapewniło, że w związku z podwyżkami opłat ograniczy swoje wydatki.

Polaków zapytany również, czy są gotowi płacić większe podatki, aby wesprzeć walkę o klimat. Jedynie 6,7 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", podczas gdy opcję "raczej tak" wskazało 26 proc.. "Raczej nie" odpowiedziało 25,7 procent respondentów, a "zdecydowanie" nie aż 33 procent

Ruszają prace w Sejmie

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się projektem tarczy antyinflacyjnej 2.0 – wskazuje PAP.

Rząd zamierza obniżyć VAT do 8 proc. na paliwo, 0 proc. na żywność, 0 proc. na gaz i 0 proc. na nawozy. – Od 1 lutego na 6 miesięcy wdrażamy nowe rozwiązania. Chcemy obniżyć VAT na paliwo z 23 proc. na 8 proc. To będzie fundamentalna zmiana – poinformował Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. – Do 0 proc. obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł – dodał.

– Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne 4 miesiące VAT na prąd do 5 proc. i VAT na ciepło do 5 proc. Do tarczy antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na nawozy do 0 proc. – poinformował premier.

Tłumaczył, że rządowa tarcza jest "najbardziej rozbudowana i wielopunktowa w porównaniu do wielu krajów UE". – Walka z inflacją będzie trudna, ale troszczymy się o polskie rodziny – przekonywał.

Według Morawieckiego, łączna korzyść dla Polaków dzięki tarczy antyinflacyjnej 2.0 to 15 mld zł, a łącznie z pierwszą wersją tarczy – nawet 25 mld zł.

