Maląg: Będzie specustawa otwierająca rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy

Maląg wskazała, że w przygotowywanej przez rząd specustawie znajdą się zapisy, które umożliwią uchodźcom z Ukrainy podjęcie w Polsce legalnego zatrudnienia na podstawie jednej pieczątki. Pracodawca będzie zobowiązany jedynie do powiadomienia urzędu pracy, że zatrudnia obywatela Ukrainy.

– Obywatele Ukrainy, którzy przekraczają granice, poprzez osiągniecie tej pieczątki pozwalającej legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej, będą mieli otwarty rynek pracy – wskazała szefowa MRiPS.

– Wiemy, że te osoby będą przebywały dłużej i będą potrzebowały długofalowego wsparcia. To zabezpieczenie, które ma na celu zabezpieczenie i otwarcie rynku pracy – dodała.

Świadczenia społeczne

Minister przypomniała również, że przebywający legalnie na terytorium Polski Ukraińcy mają prawo do świadczeń socjalnych takich jak np. 500 plus. W tym zakresie nie są potrzebne zmiany w prawie. Wystarczy egzekwowanie przepisów już istniejących.

Minister spytana o szacunki dotyczące liczby ukraińskich dzieci, które będą mogły zostać objęte świadczeniami, powiedziała, że takich danych resort na razie nie będzie podawać. Będzie to zależało od tego, ile osób napłynie do Polski – wskazała.

Według rządowych danych, od początku konfliktu na Ukrainie do Polski przybyło ok. 350 tys. uchodźców. Eksperci podają, że w miarę rozwoju działań wojennych liczba ta może zwiększyć się do nawet 1 mln.

Wojna na Ukrainie

Wtorek to szósty dzień rosyjskiego ataku na Ukrainę. Inwazja rozpoczęła się 24 lutego od ataku z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa.

Według ministerstwa zdrowia w Kijowie, w wyniku rosyjskiego ataku zginęło dotychczas co najmniej 352 cywilów, w tym 14 dzieci. Z kolei agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR) podaje, że ponad 500 tys. Ukraińców uciekło za granicę. Ponad 350 tys. trafiło do Polski.

Czytaj też:

Węgry popierają ważną inicjatywę dotyczącą Ukrainy



Czytaj też:

Jakubiak: Moje nastawienie do Ukraińców diametralnie się zmieniło



Czytaj też:

Reuters: Spółka Nord Stream 2 AG rozważa złożenie wniosku o upadłość