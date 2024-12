Duże zmiany dla pacjentów onkologicznych. Będzie nowy dokument

Jak podaje radio RMF, w planowanej e-karcie ma się znaleźć zakodowana historia leczenia. Dokument ma stanowić nakładkę do karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która – według planów Ministerstwa Zdrowia – również ma mieć formę elektroniczną. Taka wersja ma zacząć obowiązywać dla pacjentów onkologicznych od 1 stycznia 2026 roku.

Co będzie zawierać e-karta dla pacjentów onkologicznych?

Zgodnie z założeniami, w nowej e-karcie ma być zapis całego procesu leczenia. Dokument będzie wystawiany w momencie, gdy pacjent zakończy np. główną część chemioterapii.

– Chodzi o to, żeby pacjent, który kończy leczenie onkologiczne, miał wszystkie informacje dla lekarza rodzinnego. Część kontroli nie musi być prowadzona w ośrodkach onkologicznych, zwłaszcza przy wczesnych nowotworach. Wiemy, że wycieczka do nas, na onkologię, zawsze jest pewnym stresem dla pacjenta – mówi radiu RMF FM prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jak podkreśla lekarz, jeśli mamy do czynienia ze wczesnym stadium choroby, "pacjent powinien być premiowany", co oznacza, że "nie musi zgłaszać się na skomplikowane badania". Taka praktyka ma obowiązywać już w przyszłym roku.

Rozwiązanie ma być wdrażane w 2025 roku. W okresie przejściowym, który ma przypaść na drugą połowę roku, będą obowiązywać karty w wersji elektronicznej i papierowej.

Krajowa Sieć Onkologiczna ma ruszyć w 2025 roku

Duże nadzieje wiąże się z powstaniem, zapowiadanej od lat, Krajowej Sieci Onkologicznej. Jej inauguracja ma nastąpić 1 kwietnia 2025 roku. Jej celem jest wprowadzenie jednego, ogólnopolskiego standardy leczenia.

Zdaniem resortu zdrowia wskazany termin rozpoczęcia działania Krajowej Sieci Onkologicznej jest realny.

Wciąż nie ma jednak ustawy, która pozwoli wprowadzić karty elektroniczne. Zdaniem ministerstwa, odpowiednie przepisy zostaną przyjęte w najbliższych tygodniach.

