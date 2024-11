MZ: Wdrożenie centralnej e-rejestracji w 2025 roku

W kolejnych latach zakres świadczeń podlegających e-rejestracji będzie stopniowo rozszerzany tak, a w roku 2029 centralna e-rejestracja ma dotyczyć wszystkich świadczeń – poinformował wiceminister zdrowia Marek Kos.

Podał, że na cyfryzację i digitalizację w ochronie zdrowia ma trafić m.in. ok. 4 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. – Objęcie centralną elektroniczną rejestracją wszystkich zakresów świadczeń planowane jest na rok 2029 – powiedział Kos, odpowiadając na pytania posłów.

Wdrożenie centralnej elektronicznej rejestracji składa się z dwóch etapów, pierwszy etap trwa obecnie – jest to etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego, który trwa od wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 24 sierpnia br, do połowy przyszłego roku, do 30 czerwca 2025 r., drugi etap to etap ewaluacji programu pilotażowego, potrwa od 1 kwietnia 2025 do 31 października 2025 r. – Kolejnym krokiem we wdrażaniu rozwiązania jest wejście w życie ustawy wdrażającej centralną elektroniczną rejestrację. Wdrożenie tej ustawy planujemy w 2025 roku – podkreślił.

W przyszłym roku projektowanym rozwiązaniem objęte zostaną: kardiologia, onkologia, tomografia komputerowa, a także świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programu profilaktyki raka szyjki macice oraz programu profilaktyki raka piersi.

Ministerstwo Zdrowia planuje, że kolejne zakresy świadczeń będą dodawane stopniowo w następnych latach. Wiceminister podał, że trwający obecnie pilotaż e-rejestracji dotyczy 122 podmiotów, głównie wykonujące świadczenia z zakresu z kardiologii (52) i mammografii (46).

Jest wniosek o odwołanie minister zdrowia

Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia Izabeli Leszczyny. – Ten wniosek jest konsekwencją zapaści w służbie zdrowia do jakiej doszło po 10 miesiącach rządów Koalicji 13 grudnia i po 10 miesiącach rządów pani minister Leszczyny – poinformował podczas briefingu w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

PiS zarzuca szefowej MZ niekompetencję. – Roztrwoniła dorobek z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości związany ze wzmacnianiem polskiej służby zdrowia. Doprowadziła chociażby do tego, że zamknięta zostanie jedna trzecia wszystkich oddziałów położniczych w polskich szpitalach w województwie mazowieckim – mówił Błaszczak.

