Bezpardonowy atak na lekarzy i pielęgniarki

I – jak się teraz okazuje – była to ledwie uwertura do prawdziwego ataku, rozpętanego przez rządzącą Polską „uśmiechniętą koalicję” Donalda Tuska, a prowadzonego rękami „ministry” zdrowia Izabeli Leszczyny.

Oczywiście w istocie jest to – bo jakże by inaczej – zawoalowane uderzenie w PiS, który w 2022 r. znowelizował ustawę z 2017 r. o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia i przeforsował rozwiązania, które naszym wspaniałym dobroczyńcom w białych fartuchach pozwalają wreszcie zarabiać tyle, ile dusza zapragnie, no po prostu krocie.