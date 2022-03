Włochy: Policja skonfiskowała wille i jachty oligarchów

Wskazane sankcje objęły Rosjan, którzy znaleźli się na liście przygotowanej przez Unię Europejską.

Oligarchom skonfiskowano jachty i wille

Skonfiskowano jachty należące do blisko związanego z Władimirem Putinem Giennadija Timczenki oraz Aleksieja Mordaszowa, piątego na liście najbogatszych rosyjskich biznesmenów, akcjonariusza koncernu turystycznego TUI.

Źródło we włoskiej policji podało, że zajęto również willę należącą do miliardera Aliszera Usmanowa zlokalizowaną na Sardynii.

Brytyjski dziennik „Guardian” poinformował, że przejęta została także położona nad jeziorem Como willa rosyjskiego prezentera państwowej telewizji Władimira Sołowiewa. „To ten sam, który żalił się na unijne sankcje w programie telewizyjnym” – przypomina z kolei money.pl.

Wartość skonfiskowanego przez włoską policję majątku oligarchów szacowana jest na co najmniej 140 mln euro. W niedługim okresie spodziewane są kolejne przejęcia rosyjskich aktywów. „A jest co przejmować, bo w ciągu ostatnich dwóch dekad oligarchowie z Rosji kupili wiele willi w atrakcyjnych włoskich lokalizacjach” – wskazuje "Guardian".

Sankcje na Rosję

Działania przeciwko rosyjskim oligarchom są konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i inne państwa Zachodu nałożyły historyczny pakiet sankcji na reżim Władimira Putina, jego sojuszników i największe banki w kraju. Działania te zaczynają przynosić efekty.

Jedną z kluczowych restrykcji jest odłączenie rosyjskich banków od systemu SWIFT, przez co nie mogą one realizować międzynarodowych transakcji.

W efekcie izolacji rosyjskiej gospodarki rubel spadł w poniedziałek do najniższego poziomu w historii, a bank centralny w Moskwie podniósł stopy procentowe z 9,5 proc. do rekordowego poziomu 20 proc., by zniwelować inflację.

