Zbrodnia w Borowcach. Nowy ruch prokuratury

19 lipca w miejscowości Dąbrowa Zielona w województwie śląskim ujawniono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Jako że miejsce znalezienia zwłok jest oddalone zaledwie kilka kilometrów od domu, w którym trzy lata temu doszło do potrójnego morderstwa, natychmiast pojawiły się spekulacje, że należą one do poszukiwanego w związku z tą zbrodnią Jacka Jaworka.

Na potwierdzenie tej informacji trzeba było poczekać tydzień. 25 lipca Prokuratura Okręgowa w Częstochowie otrzymała wyniki badań DNA i opinię biegłego. – Ustalono, że zwłoki mężczyzny ujawnione 19 lipca w miejscowości Dąbrowa Zielona są zwłokami poszukiwanego Jacka J., podejrzewanego o zabójstwo w miejscowości Borowce w 2021 r. – przekazał rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek.

Prokuratura zmienia zdanie?

Do zbrodni w Borowcach niedaleko Częstochowy doszło w 2021 r. Trzyosobowa rodzina została zastrzelona we własnym domu. Policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej. Po dotarciu na miejsce służby odkryły trzy ciała: 44-letniego małżeństwa i ich 17-letniego syna. Jaworek był członkiem tej rodziny i od pewnego czasu mieszkał z ofiarami pod jednym dachem. Po przyjeździe na miejsce zbrodni, funkcjonariusze nie zastali go w domu. To na niego padło podejrzenie o dokonanie zbrodni.

Śledztwo dotyczące zbrodni w Borowcach od czerwca ubiegłego roku było zawieszone. Według nieoficjalnych informacji, miało zostać formalnie umorzone po dostarczeniu aktu zgonu Jaworka. Jednak okazuje się, że to nie koniec sprawy potrójnego zabójstwa.

– W śledztwie dotyczącym zabójstwa trzyosobowej rodziny w Borowcach prokurator prowadząca sprawę będzie chciała jeszcze uzyskać opinię balistyczną broni zabezpieczonej przy zwłokach Jacka Jaworka. Tak, żeby definitywnie skompletować całość materiału dowodowego i podjąć końcową decyzję. A ona nie zapadnie zapewne w ciągu najbliższych dni czy tygodni – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jak podała Wirtualna Polska, opinia balistyczna ma odpowiedzieć na pytania prokuratora dotyczące okoliczności samobójstwa i użycia broni, m.in. opisać tor lotu pocisków. W ubiegłym tygodniu służby przeprowadziły ponowne przeszukanie domu w Borowcach. Śledczy nie wykluczają, że przed śmiercią Jaworek przez jakiś czas mógł się ukrywać w rodzinnym domu.

