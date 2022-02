Odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT. Jest porozumienie

Porozumienie w tej sprawy zawarły w sobotę: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Niemcy i Kanada. "Pociągniemy Rosję do odpowiedzialności i wspólnie zapewnimy, że ta wojna będzie strategiczną porażką Putina" – brzmi wspólne oświadczenie państw Zachodu, które cytuje agencja Reutera.

Von der Leyen podała szczegóły ws. SWIFT

– Zobowiązujemy się do zapewnienia, że pewna liczba rosyjskich banków zostanie usunięta z systemu SWIFT. To zagwarantuje, że te banki zostaną odłączone od międzynarodowego systemu finansowego, co zdecydowanie zaszkodzi ich możliwościom funkcjonowania globalnego – powiedziała na konferencji prasowej Ursula von der Leyen.

– SWIFT jest dominującym systemem płatności bankowych. Odcięcie od niego banków doprowadzi do zablokowania większości ich światowych transakcji i w sposób skuteczny zablokuje eksport i import Rosji – dodała.



"Sparaliżujemy bank centralny Rosji"

– Doprowadzimy do tego, żeby Putin nie mógł w stanie korzystać ze swoich finansów, sparaliżujemy bank centralny Rosji. To zamrozi jego transakcje – poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Zapowiedziała również, że Bruksela będzie pracować nad tym, by zakazać rosyjskim oligarchom wykorzystywania aktywów finansowych na rynkach UE. Te wszystkie środki zmniejszą zdolności Putina do finansowania prowadzonej przez niego wojny i będą miały mocno niszczący wpływ na rosyjską gospodarkę – oświadczyła von der Leyen.

SWIFT (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to globalny system wymiany informacji i rozliczeń finansowych. Ułatwia szybkie płatności transgraniczne, zapewniając płynny przepływ handlu międzynarodowego i przesyłając biliony dolarów rocznie.

Czytaj też:

Sankcje. Francja przejęła statek pływający pod banderą RosjiCzytaj też:

Ukraińskie wojsko rozbiło Czeczenów. Zginął bliski współpracownik Kadyrowa