Rzecznik rządu apeluje do Polaków: Odradzam kupowanie teraz węgla

– Doszło do sytuacji na rynku, w której niestety emocje społeczne powodują, że wiele osób kupuje teraz węgiel, mimo że nie miało tego w zwyczaju na przykład rok temu, dwa lata temu czy trzy lata temu – powiedział Mueller w środę w TVN24.

– To, co mogę w tej chwili doradzić osobom, które chcą zaopatrzyć się na zimę, to żeby teraz nie kupowały tego węgla, bo zaraz przez politykę spółek Skarbu Państwa dojdzie do obniżenia ceny węgla, ponieważ chcemy go bezpośrednio dystrybuować i pominąć pośredników – tłumaczył.

Jak dodał, "pośrednicy w tej chwili robią na marżach po kilkaset złotych co najmniej na tonie".

"Węgiel będzie o wiele tańszy niż w tej chwili"

Pytany, dlaczego w ostatnim czasie węgiel tak podrożał, rzecznik stwierdził, że to z powodu embarga na dostawy tego surowca z Rosji i zwiększenia popytu. – My skracamy łańcuchy dostaw węgla poprzez spółki Skarbu Państwa. On będzie p wiele tańszy niż w tej chwili, więc odradzam kupowanie teraz węgla, jeżeli ktoś nie musi – powiedział.

Zapytany, kiedy cena węgla spadnie "do rozsądnego poziomu", Muller odparł, że nastąpi to "jeszcze w tym miesiącu". – To będzie stopniowo spadało poprzez zwiększenie łańcuchów dystrybucji, po prostu będziemy robić presję na niższe ceny – dodał.

Moskwa: Przekierujemy strumień węgla do PGG

Minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała we wtorek, że strumień węgla zostanie przekierowany do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), skąd trafi on do polskich gospodarstw domowych. Jak dodała, trwają prace nad tym rozwiązaniem, które będzie "sukcesywnie lepsze z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień".

Jak podaje TVN24, 31 maja ponad 103 tys. klientów próbowało w szczytowym momencie kupić węgiel w sklepie internetowym PGG. Skierowane do sprzedaży ok. 25 tys. ton tego surowca starczyło na ponad sześć godzin, a zakupu dokonało 5,8 tys. osób.

Czytaj też:

Kowalski: To przez politykę UE brakuje dziś w Polsce węglaCzytaj też:

Soboń: Pracujemy nad mechanizmem utrzymującym w ryzach ceny węgla