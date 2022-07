We wrześniu RPP nie podniesie stóp procentowych? Nowa prognoza

"Spodziewamy się, że RPP nie podwyższy stóp we wrześniu – oznacza to, że NBP zakończy cykl na stopie 6,5%. Będzie to efekt słabnącej koniunktury gospodarczej. GUS wskazuje, że wzrost sprzedaży detalicznej osłabł w czerwcu do zaledwie 3,2%. Z kolei badania NBP wskazują na coraz słabsze wyniki przedsiębiorstw. Spowolnienie gospodarcze oznacza niższy wzrost PKB oraz spadek inflacji" – czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

Analitycy zwracają uwagę, że trzy tygodnie temu rynki oczekiwały wzrostu WIBOR 3M do 7,72% w ciągu trzech miesięcy – obecnie jest to 7,58%. Kontrakty FRA 6 (instrument finansowy polegający na wymianie stóp procentowych - jedna strona płaci odsetki po z góry ustalonej stopie, a druga po rynkowej stopie WIBOR) na WIBOR 6M za 6 miesięcy dla Polski spadły od połowy czerwca z wieloletniego szczytu 9% do poziomu 7,6%.

"Od miesiąca spada również rentowność polskich obligacji. Od czerwca oprocentowanie obligacji 2-letnich spadło 8,2% do 6,7%. Jeszcze mocniej spadła rentowność obligacji 10-letnich. To także efekt obniżenia oczekiwań na przyszłe podwyżki stóp procentowych, bowiem rentowność obligacji zależy od stopy procentowej NBP" – podsumowano.

Wakacje kredytowe. Już od jutra można składać wnioski

Ponieważ podwyżki stóp procentowych wiążą się ze wzrostem rat kredytów, rząd uruchomił wakacje kredytowe. Będą mogły z nich skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie polskiej na własne potrzeby mieszkaniowe. Przepisy wchodzą w życie 29 lipca, czyli już w najbliższy piątek.

Pierwsza rata, którą można zawiesić przypadnie już w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z wakacji od kredytu na maksymalnie 8 miesięcy – w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 r.

