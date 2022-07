Wakacje kredytowe. Prezydent Duda podjął decyzję

Decyzja głowy państwa jest zgodna z wcześniejszymi doniesieniami na ten temat.

"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły kredyty w polskiej walucie na własny cel mieszkaniowy" – poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP) na portalu społecznościowym Twitter.

Wakacje kredytowe. Ustawa

Wakacje kredytowe to element programu pomocowego dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych, którym w wyniku podwyżki stóp procentowych drastycznie w ostatnich miesiącach wzrosły raty. W ubiegłym tygodniu Sejm poparł większość poprawek Senatu do projektu ustawy. Senatorowie zaproponowali doprecyzowanie przepisów w taki sposób, by z ustawy wynikało, że prawem objęte są wszystkie umowy o kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe spełniające wymogi ustawy o kredycie hipotecznym, także te, które zawarte zostały jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 roku.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy w 2022 i 2023 roku. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Dotyczy to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty.

Duda: Poważne decyzje

Czwartkowa uroczystość odbyła się w warszawskim Belwederze. W swoim przemówieniu prezydent mówił o "poważnych decyzjach" dotyczących "szeroko pojętego rynku finansowego".

– Chodzi przede wszystkim o pomoc kredytobiorcom, o wszystkich tych, którzy wzięli kredyty, a dzisiaj, w sytuacji rosnących stóp procentowych, dużej inflacji, bardzo często są w trudnej sytuacji. W sytuacji, w której trudno jest się odnaleźć – stwierdził Andrzej Duda.

