Prezydent Duda: Bezpieczeństwo naszej części Europy jest faktem

Przywódcy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w miejscowości Szypliszki. Wcześniej zwiedzili Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, gdzie rozmawiali z żołnierzami, a także odbyła się prezentacja pojazdów i sprzętu wojskowego.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda podkreślał, że politycy przyjechali akurat na przesmyk suwalski, aby pokazać, iż jest to bezpieczne miejsce.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu serwis Politico określił przesmyk mianem "najniebezpieczniejszego miejsca na Ziemi".

Bezpieczeństwo regionu

– Cieszę się, że mogę na polskiej ziemi, tuż przy naszej granicy z Litwą powitać prezydenta Nausedę. To niezwykle ważne dla obu naszych państw i całego NATO miejsce, jakim jest przesmyk suwalski – strategiczny, wąski pas ziemi, który łączy Litwę i Polskę, a zarazem Litwę i państwa bałtyckie z Sojuszem Północnoatlantyckim. Pas ziemi, o którym w ostatnim czasie dużo się mówiło. Dzieli on obwód kaliningradzki z Białorusią. Z tego względu jest szczególnie chroniony przez NATO. Wielu ludzi wielokrotnie zadawało sobie pytanie, czy to miejsce jest bezpieczne. Przyjechaliśmy, by pokazać, że jest! – mówił na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

Głowa państwa polskiego dodała, iż przesmyk suwalski jest bezpieczny "ze względu na to, co można tu zaobserwować – codzienną, spokojną, pełną czujności służbę żołnierzy polskich, litewskich i Sojuszu Północnoatlantyckiego". – Dziękuję żołnierzom polskim, litewskim i sojusznikom na czele z żołnierzami armii USA za ich gotowość, służbę i to, że dzięki nim ta ziemia jest bezpieczna. W tej części Polski jest dużo żołnierzy. Nie mam wątpliwości, że ci, którzy tu teraz przyjeżdżają czują, że bezpieczeństwo tej ziemi jest gwarantowane – powiedział.

– Cieszę się, ze jesteśmy tu razem i pokazujemy, że bezpieczeństwo naszej części Europy jest faktem – stwierdził Duda.

