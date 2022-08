Baltic Pipe. Gaz-System dokonał odbioru wszystkich tłoczni

Zakończenie prac przy budowie gazociągu i jego otwarcie nastąpi 29 września tego roku, o czym poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Baltic Pipe. Dokonano odbiorów

Już teraz została potwierdzona techniczna gotowość do pracy tłoczni gazu w Odolanowie, następnie w Goleniowie i ostatecznie w Gustorzynie. Wszystkie obiekty są obecnie w trakcie procesu nagazowania i prac wykończeniowych – podała w piątek w oficjalnym komunikacie spółka Gaz-System, na którą powołał się ISBnews. – Dzięki rozbudowie dwóch istniejących tłoczni i powstaniu nowej w Gustorzynie o ponad 50 proc. rosną łączne moce sprężania gazu w krajowym systemie przesyłowym, co znacząco poprawia elastyczność i bezpieczeństwo pracy sieci przesyłowej. Odbiór techniczny tych trzech tłoczni oznacza, że gaz dostarczony gazociągiem podmorskim Baltic Pipe, podany pod odpowiednim ciśnieniem, będzie mógł trafiać do odbiorców w całej Polsce – przekazał prezes Tomasz Stępień.

Tłocznia gazu w Odolanowie, znajdująca się w woj. wielkopolskim, jest największą tłocznią projektu Baltic Pipe w Polsce. Po rozbudowie i oddaniu do użytkowania moc tej tłoczni wrośnie o 30 MW, a przepustowość będzie wynosiła od 280 000 m3/h do 1 380 000 m3/h gazu. Druga tłocznia gazu zlokalizowana jest w Goleniowie w woj. zachodniopomorskim. Moc tłoczni po zakończeniu rozbudowy wzrośnie o 25 MW. Trzecią tłocznią gazu Baltic Pipe, budowaną od podstaw, jest tłocznia w Gustorzynie w woj. kujawsko-pomorskim. Tłocznia ta została wyposażona w trzy agregaty sprężarkowe o łącznej mocy 20 MW. Obiekt będzie sterować przepływami gazu w centralnej Polsce.

Jedna z największych inwestycji

Projekt Baltic Pipe to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Komisja Europejska przyznała jej status "Projektu wspólnego zainteresowania". Otrzymano też wsparcie z Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę".

Natomiast operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

