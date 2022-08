Wirtualna Polska kupiła 40 proc. udziałów w Patronite.pl

– Dzisiaj w internecie dynamicznie rozwijają się nie tylko główne portale i znani wydawcy czy telewizje. Ogromne znaczenie mają też niezależni, samodzielni twórcy, którzy swoją ciężką pracą budują codzienne relacje z użytkownikami. Inwestując w Patronite, z jednej strony chcemy im w tym pomóc, a z drugiej również uczyć się od nich – powiedział prezes Wirtualnej Polski Holding Jacek Świderski.

Wirtualna Polska nabyła 40 proc. udziałów w Patronite. Wartość inwestycji to ponad 12,6 mln zł. Twórcy zrzeszeni na Patronite zyskają dostęp do szerszego grona odbiorców oraz nowych metod monetyzacji – podano w komunikacie spółki.

– Patroni ufundowali w Polsce całą generację niezależnych publicystów, radiostacji, gazet, podcasterów czy filmowców. Cieszymy się, że wspólnie z Wirtualną Polską będziemy mogli wykonać kolejny krok w realizacji naszej misji – chcemy sprawić, by wartościowi twórcy mogli docierać ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, ale również, by jak najwięcej z nich mogło zamienić swoją pasję w pracę, wynagradzaną comiesięczną pensją – dodał założyciel Patronite.pl Tadeusz Chełkowski.

Patronite.pl, czyli platforma wsparcia twórców

Patronite.pl jest największym w Polsce serwisem crowdfundingu subskrypcyjnego. Na Patronite.pl działa ponad 7 000 twórców, organizacji, sportowców i pasjonatów, wspieranych przez ponad 650 000 patronów. Wśród osób i inicjatyw, działających dzięki wsparciu patronów, można wymienić m.in.: Radio Nowy Świat, Radio 357, Dariusza Rosiaka czy braci Sekielskich – podano w materiale.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.