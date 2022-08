Paliwo mocno zdrożało, ale i tak zużyliśmy go więcej niż rok temu

Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), która w piątek wydała komunikat.

"Wynik porównania konsumpcji I kwartału 2022 r. do I kwartału 2021 r. wykazał wyższą dynamikę wzrostu niż przy porównaniach I półrocza, ale i tak ostatecznie wynik popytu za 6 miesięcy br. był lepszy niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Rosnąca gospodarka, wybuch wojny w Ukrainie i bardzo wysokie ceny paliw były głównymi elementami stymulującymi rynek paliw płynnych w Polsce" – czytamy.

Rynek krajowy trzech głównych paliw (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) zwiększył się o 8 proc.

Najbardziej wzrosła sprzedaż benzyny

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. sprzedaż oleju napędowego wzrosła o 5 proc. – do 10,88 mln m3, benzyny o 13 proc. – do 3,45 mln m3, natomiast popyt na LPG wzrósł o 11 proc. i wyniósł 2,42 mln m3 – wynika z danych POPiHN.

"Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO, JET i COO) wzrosła o 9 proc. w stosunku do wyniku z I półrocza 2021 r. Import paliw zaspokajał 38 proc. potrzeb krajowych" – podkreślono.

Ile paliwa zużyli Polacy?

Licząc łącznie konsumpcję sześciu gatunków paliw płynnych, zużyto ich w kraju 17,8 mln m3. Stanowiło to wzrost w stosunku do I półrocza 2021 r. o blisko 1,5 mln m3. Według oficjalnych źródeł, z importu pochodziło 6,7 mln m3, co stanowiło 38 proc. wielkości rynku. Ilość paliw sprowadzonych do kraju z zagranicy przewyższyła ubiegłoroczną o 7 proc.

Wyjaśniono, że zmiany w eksporcie i imporcie paliw skutkowały wzrostem, w stosunku do I półrocza 2021 r., importu netto paliw do kraju. Tym razem nadwyżka wyniosła 5,5 mln m3 i była wyższa od wyniku z I półrocza 2021 r. o około 0,3 mln m3 – podsumowano.

Czytaj też:

Skąd Polska importuje ropę? "Głównie z kierunków innych niż wschodni"