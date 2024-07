W bawarskim Altötting zakończyło się Forum Benedykta XVI, pięciodniowe spotkanie poświęcone dziedzictwu niemieckiego papieża. Jego głównym tematem było "Wprowadzenie do chrześcijaństwa", jedna z najważniejszych pozycji Josepha Ratzingera, w której wyjaśniał poszczególne elementy wyznania wiary. Również i my mamy obowiązek przekazać tę prawdę światu – mówił na zakończenie Forum kard. Kurt Koch z Watykanu.

Kard. Koch o Benedykcie XVI: Miarą biskupa jest wierność prawdzie

Podkreślił on, że wszyscy ochrzczeni, a w szczególności biskupi mają kontynuować misję Jezusa, którą On sam zdefiniował przed Piłatem: "Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie". Kard. Koch przypominał, że Jezus do końca był wierny temu posłannictwu, w niczym nie sprzeciwił się woli Ojca. "Tak samo dziś biskupi jako następcy apostołów są wezwani do całkowitego oddania się prawdzie Jezusa Chrystusa i wiernego jej głoszenia" – powiedział w Niemczech prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Odwołał się przy tym do homilii, którą ks. Joseph Ratzinger wygłosił podczas swej sakry biskupiej w 1977 r. Przypominał wówczas, że miarą biskupa jest wierność. Nie ma szerzyć swych prywatnych idei, lecz być posłańcem przesłania, które jest od niego większe. Biskup nie działa we własnym imieniu, lecz jest powiernikiem Jezusa Chrystusa – mówił cytowany przez kard. Kocha nowo wyświecony abp Ratzinger.

W zakończonym wczoraj forum udział wzięli wybitni znawcy myśli Benedykt XVI, w tym jego wieloletni sekretarz abp Georg Gänswein. Jego dziedzictwo to wielki dar dla katolików, dla Kościoła, dla ludzi. Pielęgnowanie tego daru jest jednym z moich wielkich zadań – powiedział abp Gänswein.

