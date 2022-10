Prezes NBP i grupa członków RPP rozważają zawiadomienie ws. wypowiedzi członków Rady

Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński oraz czterech członków RPP – Cezary Kochalski, Wiesław Janczyk, Ireneusz Dąbrowski i Henryk Wnorowski – wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że wyrażają "skrajną dezaprobatę" wobec działań, które w ich ocenie mogą stanowić naruszenie przepisów prawa; w związku z tymi działaniami uznają za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Doszło do złamania przepisów ustawy o NBP?

Poniżej treść oświadczenia:

"Oświadczenie członków Rady Polityki Pieniężnej w sprawie nieakceptowalnych naruszeń przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) oraz Regulaminu RPP W związku z ostatnimi wypowiedziami publicznymi i opublikowanymi tekstami niektórych członków RPP, oświadczamy:

My, niżej podpisani członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w trosce o zachowanie najwyższych standardów działalności Rady jako konstytucyjnego organu państwa oraz o jej wizerunek w opinii publicznej, a także nie godząc się na naruszanie ani obchodzenie prawa zwracamy uwagę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej powinni zachować niezależność i przestrzegać przepisów prawa, które stanowią, co następuje:

– zgodnie z art. 14 ustawy o NBP w okresie kadencji członek Rady nie może w szczególności podejmować działalności publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską a Członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego obowiązany jest na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku, pod rygorem odwołania z Rady;

– zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę większością głosów, przy czym na podstawie § 8 Regulaminu RPP: Części obrad oraz decyzje Rady dotyczące wysokości stóp procentowych NBP oznaczane są klauzulą „tajne" w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, do czasu ich podania do wiadomości publicznej. Na podstawie § 12 ust. 1 Protokoły z posiedzeń Rady oznacza się klauzulą tajności "zastrzeżone" na okres ustalony przez Radę, z zastrzeżeniem publikacji informacji o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP. Z kolei w oparciu o § 13 Regulaminu Informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP, do czasu ich opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone", z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy Rada podejmie decyzję o wcześniejszym terminie ujawnienia głównych treści dyskusji na posiedzeniu Rady, niebędących stanowiskami zajętymi przez członków Rady w głosowaniu, w rozumieniu art. 16 ust. 4 ustawy o NBP; zgodnie z § 16 Regulaminu RPP to Przewodniczący Rady przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu a Członkowie Rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji o podstawowych ustaleniach podjętych przez Radę;

– zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o NBP stanowiska zajęte przez członków Rady w głosowaniu podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po upływie 6 tygodni, ale nie później niż 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę nie akceptujemy i wyrażamy skrajną dezaprobatę wobec działań, które w naszej ocenie mogą stanowić naruszenie w/w przepisów prawa, a w związku z którymi uznajemy za zasadne rozważenie skierowania w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:



Prof. Adam Glapiński

Prof. Cezary Kochalski

Wiesław Janczyk

Prof. Ireneusz Dąbrowski

Prof. Henryk Wnorowski".