Problemy TVP dopiero się zaczęły? Telewizja mogła złamać prawo

Dr hab. Gładoch wskazuje, że jeżeli mamy do czynienia z umową o pracę, to TVP musi przestrzegać artykułu 18(3a) kodeksu pracy, który mówi o równym traktowaniu pracowników i przeciwdziałaniu dyskryminacji, m.in. za poglądy polityczne. Z kolei w przypadku zatrudnienia na kontrakcie, TVP powinna przestrzegać podobnego zestawu przepisów unijnych w zakresie równego traktowania.

Dlatego też zawieszenie Babiarza może być równoznaczne ze złamanie prawa przez TVP, gdyż oznaczałoby dyskryminowanie dziennikarza ze względu na jego poglądy.

Dr hab. Gładoch wskazuje, że na mocy tych przepisów Przemysław Babiarz może teraz starać się o odszkodowanie.

Babiarz zawieszony za komentarz o "Imagine"

W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce. Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine". – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia igrzysk na antenie TVP.

W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Babiarza i odsunięciu go od komentowania olimpiady

List ws. Babiarza. Sportowcy i dziennikarze apelują

Do władz TVP wysłano prośbę dot. odwieszenia Przemysława Babiarza. Podpisani apelują, aby przywrócono dziennikarza do komentowania olimpijskich zmagań.

Pod listem podpisali się zarówno sportowcy, jak również dziennikarze. Ws. Babiarza apelują m.in. Anita Włodarczyk, Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski.

