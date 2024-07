Imigrant zabił kobietę. Mocny wpis Krzysztofa Bosaka

W nocy z soboty na niedzielę doszło do tragicznego w skutkach włamania do jednego z domów w Środzie Wielkopolskiej. Do napadu doszło w jednym z domów przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Średzka". – Śmierć poniosła 84-letnia kobieta, a jej 38-letni syn został przetransportowany do szpitala. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora – powiedziała w rozmowie z Onetem oficer prasowa policji w Środzie Wielkopolskiej Angelika Środa.

W sprawie zatrzymano 48-letniego mężczyznę. To obywatel Mołdawii. – Znaleźliśmy przy nim przedmioty skradzione z mieszkania ofiary – podał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Bosak: Ostrzegaliśmy

Sprawę komentuje Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego oraz jeden z liderów Konfederacji. "Ostrzegaliśmy, że rząd PiS wpuszczał z przestrzeni postsowieckiej prawie wszystkich jak leci i że to były kłamstwa, że imigranci na których się zgadzali są jakkolwiek sprawdzani. Nie byli" – napisał poseł w mediach społecznościowych.

"Tu przykład – Mołdawianin, który zamordował w Środzie Wielkopolskiej swoją sąsiadkę wjechał do Polski 2 lata temu, a wcześniej był karany za granicą" – dodał następnie w tym samym wpisie.

twitter

W kolejnym wpisie Bosak stwierdził, że rząd PiS świadomie zwiększał odsetek imigrantów na polskich uczelniach. "Dali specjalny przelicznik – polski podatnik więcej płacił na imigranta niż na Polaka" – stwierdził.

"Alarmowaliśmy wielokrotnie w tej sprawie [...], ale nikomu wtedy to nie przeszkadzało. Towarzyszył temu automatyzm w wydawaniu wiz. W ten sposób wykreowali kanał pozornie legalnej imigracji do Polski – fikcyjnych „studentów” z trzeciego świata, których wpuścili do Polski/UE, ale którzy nigdy nie podjęli nauki" – dodał poseł.



