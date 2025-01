Organizacje pozarządowe organizują protesty i straszą Austriaków "skrajną" prawicą

Wybory parlamentarne, które odbyły się we wrześniu ub.r., wygrała prawicowa Wolnościowa Partia Austrii. Teraz prezydent powierzył misję tworzenia rządu liderowi tego ugrupowania Herbertowi Kicklowi. Wolnościowcy stworzą koalicję z rządzącą do tej pory partią OeVP.

W Austrii bardzo mocno widać zmianę nastrojów, które można hasłowo określić jako przesuwające się "w prawo", jednak nie brakuje też przeciwników zmiany.

Protesty w Austrii

W środę organizacje pozarządowe takie jak Volkshilfe, Greenpeace i SOS Mitmensch zaapelowały do Austriaków o utworzenie przed Urzędem Kanclerza Federalnego ludzkiego łańcucha. Część ludzi odpowiedziała na apel i w czwartek pod hasłem "Alarm dla Republiki" odbyła się manifestacja. Mniejsze demonstracje miały miejsce także w innych miastach Austrii, m.in. w Grazu, Salzburgu i Innsbrucku.

W wywiadzie dla austriackiej agencji APA dyrektor organizacji Volkshilfe Erich Fenninger wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że ludowcom z OeVP, socjaldemokratom z SPOe i liberałom z partii NEOS, pomimo dysponowania w parlamencie wystarczającą liczbą mandatów, nie udało się zawiązać "koalicji kordonowej". W jego opinii wielu Austriaków uważa to za "przerażające".

Straszą "skrajną prawicą"

Fenninger przedstawił narrację o "skrajnej prawicy" i wyraził obawę przed Herbertem Kicklem, wyrażając obawę, że zmarginalizuje on organizacje pozarządowe, jak jego zdaniem zrobił na Węgrzech Viktor Orban. Jego zdaniem społeczeństwo obywatelskie musi być czujne i pokazać, że "nie pójdziemy tą samą drogą, co w niektórych innych państwach".

Organizacja Volkshilfe to organizacja o profilu humanitarnym i społecznym. Zajmuje się m.in. pomocą dla migrantów i wsparciem osób bezdomnych czy pomocą seniorom i osobom niepełnosprawnym.

Elementy programu wolnościowców

W trakcie wywiadu dla Radia Wnet dziennikarz tygodnika Do Rzeczy Cezary Gmyz przypomniał elementy programu austriackich wolnościowców. To m.in. wypowiedzenie paktu migracyjnego, odbieranie obywatelstwa imigrantom, którzy dopuścili się przestępstw, łącznie z deportacjami, obcięcie socjalu dla imigrantów do absolutnego minimum, zaostrzenie kodeksu karnego, w tym dla dzieci od 12 roku życia– z uwagi na ich przestępczość w ramach arabskich klanów, a także obniżka podatków.

