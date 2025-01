"Polki nie rodzą". Jachira chce wpuszczania migrantów zamiast "rasizmu" na granicy

Konsekwencje polityki "otwartych drzwi" nieustannie dają się Europejczykom we znaki. Mimo wysiłku mainstreamowych mediów, by informacje o przestępstwach popełnianych przez imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu nie przedostawały się do infosfery, świadomość Europejczyków rośnie, ponieważ Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi, Szwedzi, Belgowie, Holendrzy, czy Francuzi mają z nią styczność na co dzień.

Choć Polska pozostaje krajem wyjątkowo bezpiecznym właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej, nie zdecydowała się na masowe wpuszczanie migrantów z Afryki i Azji, na scenie politycznej w Lewicy i Koalicji Obywatelskiej wciąż pojawiają się głosy, żeby także nad Wisłą zaimplementować politykę masowej migracji.

Jachira: Migracja szansą na wzrost urodzeń

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu Klaudia Jachira przekonywała, że Polska potrzebuje mądrej, systemowej polityki migracyjnej. Poseł zwróciła uwagę, że migracje pozwalają na "wymianę genów" i "zdobywanie nowych umiejętności". – Dzięki migracjom i wymianie budowała się kultura, która umożliwiła powstanie cywilizacji – czytała swoje przemówienie polityk.

Parlamentarzystka przedstawiła "argument", który w jej ocenie przemawia za otwarcie się na migrację przez Polskę. – Nie ma co się obrażać na sytuację demograficzną w Polsce. Polki nie rodzą i nie będą rodzić, bo państwo i konserwatywni politycy nie szanują ich praw i to się w najbliższym czasie nie zmieni, dlatego w pełni rozumiem decyzję Polek – podkreśliła.

– Więc to migracja, a nie okrucieństwo i rasizm na granicy może być szansą na wzrost urodzeń, na utrzymanie rozwoju, nowe inwestycje i silną gospodarkę – twierdziła Jachira. Dodała, że trzeba wpuszczać imigrantów w ramach przemyślanej polityki migracyjnej i prowadzić działania nastawione na integrację, naukę języka i podjęcie pracy.

Atak hybrydowy na polską granicę

Przypomnijmy, że Od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję przerzutu do Polski nielegalnych migrantów, Polska jest zmuszona angażować znaczące siły porządkowe i środki finansowe, by zabezpieczyć granicę przed ludźmi sprowadzanymi z najrozmaitszych państw Afryki i Azji. W przytłaczającej większości są to młodzi mężczyźni z państw, które nie są objęte działaniami wojennymi.

Wbrew narracji jaką przez długi czas utrzymywały środowiska proimigracyjne okazało się bowiem, że nie mamy do czynienia z uciekinierami z Afganistanu, opuszczającymi to państwo z powodu ponownego ustanowienia tam reżimu Talibów po wycofaniu się Amerykanów, choć imigranci z Afganistanu również zdarzają się wśród sprowadzanych na Białoruś osób.

