Migranci zabijają w Hiszpanii. Algierczyk ściął ofierze głowę

Mimo cenzury nałożonej przez mainstreamowe media w tematyce przestępczości imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu w Europie, wciąż funkcjonują portale i gazety, przekazujące wiadomości w tym zakresie. Informacje są też dostępne na X (czyli dawnym Twitterze), który od momentu wykupienia przez Elona Muska odstąpił od cenzury w tym zakresie. Sprawę kolejnych zabójstw w Hiszpanii opisały m.in. hispanidad.com i gaceta.es, a w Polsce portal internetowy "Polonii Christiana".

Algierczyk ściął głowę Hiszpanowi

Jak przekazały hiszpańskie media, pod koniec lipca Algierczyk w brutalny sposób zamordował 40- letniego Hiszpana w Puente de Nazaret w Walencji. W godzinach wieczornych migrant zaatakował ofiarę bronią białą i ściął jej głowę. Następnie morderca uciekł z miejsca zdarzenia, a naoczni świadkowie powiadomili służby i pogotowie. Morderca nie został jednak odnaleziony.

Morderstwo dla kradzieży telefonu

Druga tragedia miała miejsce w Badalonie w Katalonii na początku sierpnia. Trzech mężczyzn z Maghrebu napadło na mężczyznę, któremu chcieli ukraść telefon. Hiszpan przebywał w towarzystwie dwóch innych osób i doszło do bijatyki.

Jeden z migrantów chwycił za przyrząd ogrodniczy i uderzył Hiszpana w głowę, ciężko go raniąc. Po skutecznej reanimacji pogotowie przewiozło mężczyznę do szpitala Niestety w poniedziałek 5 sierpnia zmarł on od odniesionych ran.

Jak donoszą media, służby ujęły jednego z napastników. Okazało się, że to mężczyzna marokańskiego pochodzenia. Postępowanie w sprawie prowadzą agenci z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych.

