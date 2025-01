Konfederacja: Proponujemy trzy priorytety zamiast siedmiu frazesów Tuska

Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka przedstawił w Sejmie zarys programu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Priorytetem ma być szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Konfederacja: Trzy priorytety zamiast siedmiu frazesów Tuska

Podczas zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej przedstawiciele Konfederacji przekazali, że lepiej zrealizować "trzy konkrety Konfederacji zamiast siedmiu frazesów proponowanych przez rząd Donalda Tuska".

Krzysztof Bosak podkreślił, że najbliższe pół roku rząd powinien wykorzystać dla twardej, asertywnej realizacji polskiego interesu narodowego na forum Unii Europejskiej. Wymienił w tym kontekście trzy zasadnicze obszary, o których Konfederacja mówiła na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie: wypowiedzenie paktu migracyjnego, wypowiedzenie lub zawieszenie uczestnictwa w unijnej polityce klimatycznej oraz zadbanie o bezpieczeństwo żywnościowe Polski poprzez zablokowanie ratyfikacji umowy UE-Mercosur oraz wyjście z Zielonego Ładu.

Bosak: Pakt migracyjny do odrzucenia

Bosak podkreślił, że zamiast paktu migracyjnego Polska potrzebuje czegoś dokładnie odwrotnego – zamiast ułatwiania ruchu migracyjnego do Europy na bazie przepisów unijnych, trzeba ułatwić realne, skuteczne zabezpieczenie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Poseł zwrócił uwagę, że nie potrzebujemy w Europie relokacji, tylko szybkich, skutecznych procedur deportacji nielegalnych imigrantów. Poseł przypomniał, że powinno być zupełnie oczywiste, że każdy, kto przedostał się do Europy nielegalnie, będzie deportowany. – Kolejna rzecz to oczywiście zatrzymanie masowej, niekontrolowanej imigracji, w szczególności do Polski. Inne państwa jak chcą, to niech sobie realizują – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

Wypowiedzenie przez Polskę polityki klimatyzmu UE

W dalszej części konferencji Bosak omówił punkty dotyczące wypowiedzenia unijnej polityki klimatycznej oraz utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a Bartłomiej Pejo omówił niektóre punkty proponowane przez rząd Donalda Tuska. Zwrócił uwagę na jeden z "Priorytetów Ministerstwa Klimatu i Środowiska podczas polskiej prezydencji w Radzie UE", mianowicie na zapowiedź resortu prac nad narzędziami do walki z "fake newsami" i "dezinformacją klimatyczną" kwestionującą politykę energetyczną i klimatyczną Unii Europejskiej.

Pejo zaznaczył, że zgody Konfederacji na cenzurę nie będzie "dopóki fizycznie nie zamkną nam ust". Pejo zwrócił uwagę na dobre informacje – Mark Zuckerberg zapowiedział daleko idące ograniczenie cenzury na Facebooku. Poseł podkreślił też m.in., że jest rzeczą oczywistą, iż należy zlikwidować unijne podatki oraz mechanizm "pieniądze za praworządność". Mowa o "praworządności" tak, jak rozumie ją brukselski establishment.

