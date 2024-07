Kolejny ruch Magierowskiego. Sikorski ujawnia

W połowie czerwca pojawiła się informacja, że Marek Magierowski przestanie pełnić funkcję ambasadora RP w Waszyngtonie.

Zmiana w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie

Później okazało się, że został przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwany do kraju. W ostatnim czasie Wirtualna Polska informowała, że były ambasador ma domagać się od MSZ "rekompensaty" w wysokości prawie 1 mln zł (346 470 zł oraz 137 340 dolarów) za pozostały okres, w którym nominalnie miał kierować polską ambasadą. Misja Magierowskiego upływa bowiem 23 listopada 2025 r.

We wtorek były już ambasador opublikował w mediach społecznościowych dość tajemniczy wpis. "Bez garnituru. Opuszczam placówkę w Waszyngtonie i wracam do Warszawy. Wszystkie niepowodzenia są moje i tylko moje. Osiągnięcia? To zasługa fantastycznego zespołu polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych" – napisał i dodał: "Bądźcie cierpliwi, bądźcie czujni, a dowiecie się".

Co dalej z Markiem Magierowskim?

O dalsze losy Magierowskiego pytany był na antenie TVP Info Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji potwierdził, że ambasador wraca już do kraju.

– Pan ambasador wypowiedział stosunek pracy. Więc to będzie okres taki przejściowy – poinformował.

Minister podkreślił jednocześnie, że "nie skreślałby jeszcze jego dorobku profesjonalnego". Powiedział o ofertach, jakie dyplomata otrzymał, a których jednak nie zdecydował się przyjąć.

– Miał oferty, był sześć lat ambasadorem na dwóch placówkach, nie skorzystał z naszej ponawianej oferty. Dajmy mu wrócić, oswoić się z powrotem z krajem – mówił.

Przypomnijmy, że Marek Magierowski zaczął pełnić funkcję ambasadora Polski w USA w 2021 roku. Wcześniej trzy lata spędził na placówce w Izraelu.

