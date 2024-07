Łatwiej o nowe świadczenie. Poczta Polska z usługą dla seniorów

Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia. Nowa możliwość to wyjście naprzeciw seniorom i osobom wykluczonym cyfrowo, a także tym, którzy wolą załatwiać urzędowe sprawy w sposób tradycyjny.

Aby uzyskać dofinansowanie do rachunku za energię należy złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego. Można to zrobić za pomocą internetu lub w formie pisemnej. W pierwszym przypadku należy skorzystać z platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. W drugim – złożyć wniosek w urzędzie gminy lub, dzięki nowej usłudze, wysłać go za pomocą Poczty Polskiej. Wzór wniosku do wydruku znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wysłanie dokumentów za jej pośrednictwem poświadczane jest pieczęcią z datą nadania. Wniosek można nadać w placówce własnej Poczty Polskiej, filii placówki pocztowej oraz w agencji pocztowej. Łącznie klienci mają do wyboru ok.7,6 tys. lokalizacji, w których mogą nadać przesyłkę zawierającą wniosek uprawniający ich do uzyskania wsparcia.

Bon energetyczny

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe wprowadziła bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych do 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania mają otrzymać wyższy bon. Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.

Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

