Trzecia młodość

Jesień życia nie musi być przygnębiająca, kojarzona ze szpitalnym łóżkiem i samotnością. Proponowana przez nas przestrzeń jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla osoby starszej, jak i jej rodziny. Oferując lokale z tarasem i ogródkiem, opiekę medyczną, dostęp do części rekreacyjno-relaksacyjnej, catering dostosowany do potrzeb, zaopatrzenie, usługi sprzątające oraz sąsiedztwo domu seniora” – to oferta jednego z deweloperów, który w Starym Mieście nieopodal Konina wybudował osiedle dla osób 50+. Wśród zalet położenia osiedla wykonawca wymienia spokojną, zieloną okolicę oraz bliskość najważniejszych punktów usługowych, co „pozwala seniorom na komfortową, spokojną codzienność”. Niecałe 2 km od osiedla znajduje się kościół, bliżej poczta i salon kosmetyczny. Seniorom ma się żyć nie tylko wygodnie, lecz także ciekawie. Dlatego nieopodal jest także centrum rekreacyjno-relaksacyjne, które ma zapewnić, że „seniorzy będą pod stałą opieką, a wolny czas będą spędzać aktywnie”.

Mianem „seniora” zwykło się określać osoby powyżej 60. roku życia, ponieważ to wysokość wieku emerytalnego dla kobiet (dla mężczyzn 65 lat). W 2023 r. spośród 37,6 mln obywateli Polski niemal 10 mln (9,9) stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat – 26,3 proc. W stosunku do roku 2022 liczba ta wzrosła o 96 tys. Największą grupę stanowią seniorzy w wieku 65–69 (25,5 proc.). W populacji osób starszych większość stanowią kobiety – 5743,5 tys.; mniejszość to mężczyźni – 4150,2 tys. Ministerstwo do spraw Polityki Senioralnej, powołując się na wyniki prognozy ludności na lata 2023–2060, przewiduje pogłębianie się procesu starzenia naszego społeczeństwa. Populacja osób 65+ ma wzrosnąć w tym okresie do 11,8 mln. Oznacza to, że będzie stanowiła prawie 40 proc. ogółu mieszkańców Polski, co w naturalny sposób sprawia, że widocznie poszerza się oferta dla seniorów. Chodzi jednak nie tylko o kwestie medyczne, choć te pozostają jedną z podstawowych potrzeb. Osoby starsze chcą dziś, jeżeli nie mają poważnych przeciwwskazań zdrowotnych i mają w miarę stabilną sytuacją finansową, korzystać z życia. Jednym z najbardziej dostępnych miejsc pozwalających na socjalizację jest Internet. Według danych rządu w roku 2023 z Internetu korzystało prawie 62 proc. osób w wieku 60–74 lata.