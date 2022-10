Nieoficjalnie: Polska wybuduje z Koreańczykami drugą elektrownię atomową

"Polska Grupa Energetyczna oraz prywatny koncern energetyczny ZE PAK mają podpisać list intencyjny z Koreańczykami dotyczący budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Wspólne konsorcjum ma realizować projekt w Pątnowie" – podała "Rzeczpospolita".

W ciągu dwóch tygodni podpisane ma zostać porozumienie. Nad projektem ma czuwać wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Skarb Państwa w sposób pośredni chce mieć większościowy udział w projekcie realizowanym razem z koreańskim KHNP.

"Dlaczego Polakom zależy na współpracy z Seulem? To element współpracy zbrojeniowej, a także w sektorze spożywczym. KHNP zaproponowało także – z tego, co dowiadujemy się od kręgów rządowych zbliżonych do KPRM – najbardziej korzystną ofertę finansową i transfer technologii" – opisuje dziennik.

USA złożyły Polsce atomową ofertę. Rząd ma czas do końca roku

Pierwsza elektrownia atomowa w naszym kraju stanie w Lubiatowie. Jest już niemal pewne, że będą ją budować amerykanie z Westnighouse.

USA przekazały ofertę dotyczącą budowy w Polsce reaktorów jądrowych – podała "Rz" w połowie września. "Amerykańska oferta, którą przedkładają Polsce Amerykanie, dotyczy budowy reaktorów Westinghouse typu AP1000. Cztery tego typu jednostki w Chinach. Kolejne dwie, mimo opóźnień, mają ruszyć w najbliższych miesiącach w USA" – napisała "Rzeczpospolita".

Dziennik podał, że dokument zawiera także strategiczne ramy współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Raport to wypełnienie polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej, która została podpisana w październiku 2020 r.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

