Resort rozwoju zapowiada program rekompensat dla producentów cementu

O sprawie poinformowała dyrektor departamentu innowacji i polityki przemysłowej Marlena Tryka. W tym tygodniu program ma zostać przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Tryka podkreśliła, że w październiku Komisja Europejska zaktualizowała wytyczne dot. pomocy publicznej, umieszczając producentów cementu na liście uprawnionych do rekompensat z tytułu wzrostu cen energii.

– Na podstawie ustawy o zasadach realizacji programu Rady Ministrów w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu w latach 2022-2024 my taki program dla cementowni opracowujemy – powiedziała Tryka na posiedzeniu parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce. – Oczywiście, ten program będzie zgodny z ustawą oraz z wytycznymi – dodała dyrektor.

Działania KE

Komisja Europejska dołączyła do sektorów uprawnionych do rekompensat przemysł cementowy, zwiększyła progi pomocy do 4 mln euro (z 2 mln euro wcześniej) oraz odeszła od kryterium ponoszenia straty operacyjnej.

– Teraz już mówimy tylko i wyłącznie o spadku wyniku EBITDA, co oznacza, że prawdopodobnie więcej przedsiębiorstw będzie mogło ubiegać się o te zwiększone kwoty wsparcia – powiedziała Tryka.

MRiT prowadzi rozmowy i konsultacje na jakich poziomach mają zostać ustanowione progi wsparcia w polskim programie wsparcia.

– W tym tygodniu chcemy zakończyć etap przygotowywania notyfikacji do notyfikacji i przekazać program do notyfikacji i tak naprawdę tempo tej notyfikacji w Komisji Europejskiej będzie warunkowało kolejne etapy […] Spodziewamy się, że ta notyfikacja powinna przebiec szybko – wskazała dyrektor departamentu innowacji i polityki przemysłowej w MRiT.

Czytaj też:

Media: Kaczyński dał zielone światło dla wypłaty 15. emerytury