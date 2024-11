Oskarżenia wobec Nawrockiego. Poseł PiS do Jońskiego: Weź się za rąbanie drewna

Podczas niedzielnej konwencji PiS doszło do zaprezentowania kandydata partii w wyborach prezydenckich. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich kilku dni został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

– Polska to moja wielka miłość, jedyna o którą żona się nie pogniewa. Dlatego jestem gotowy zostać prezydentem RP – powiedział Nawrocki. – Chcę zostać Waszym prezydentem, bo sam przez całe życie ciężko pracowałem i pracuję, jak i Wy ciężko pracujecie. Musicie mieć prezydenta, który będzie dla Was ciężko pracował – zaznaczył kandydat PiS.

Oskarżenia Jońskiego pod adresem Nawrockiego

Polityk Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński odniósł się do kandydatury dr. Karola Nawrockiego na portalu X. Nie zabrakło poważnych oskarzeń.

"Śledzenie pracowników, permanentna inwigilacja, zwalnianie za sposób spędzenia czasu wolnego czy składanie oferty 'kupienia Westerplatte' – tak wyglądało zarządzanie Muzeum II Wojny Światowej przez Nawrockiego" – napisał Joński.

Jak stwierdził europoseł Koalicji Obywatelskiej, kandydatura Nawrockiego to „oferta PiS dla Polaków”. "Metody z głębokiego PRL–u" – stwierdził.

Ostra riposta Szynkowskiego vel Sęka

Na wpis Dariusza Jońskiego zareagował poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk. Nie zabrakło gorzkich słów.

Parlamentarzysta umieścił swój wpis również na portalu X.

"Człowieku... Weź się za rąbanie drewna, bo chyba nawet to Ci lepiej idzie, niż zajmowanie się tym jak działało Muzeum Historii II WŚ o czym wiesz tyle co o dacie wybuchu powstania warszawskiego..." – napisał Szynkowski vel Sęk.

twitterCzytaj też:

Polityk koalicji: Nawrocki ma pewną przewagę nad TrzaskowskimCzytaj też:

Prezydent zapytany o Nawrockiego. Nietypowa sytuacja na konferencji