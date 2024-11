Prezydent zapytany o Nawrockiego. Nietypowa sytuacja na konferencji

W Erywaniu odbyło się we wtorek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Armenii Wahagnem Chaczaturianem. Następnie obaj wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, podczas której Duda został zapytany o kandydatów na prezydenta RP.

– Cieszę się bardzo z tego, że proces formowania się tej grupy kandydatów na urząd prezydenta jest w toku i że on biegnie jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęła się cała procedura związana ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, którą pan marszałek Hołownia zapowiedział wstępnie na styczeń – oświadczył prezydent.

Duda potrzebował podpowiedzi

– Najważniejsi kandydaci już się nam zarysowali i mamy ich. Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata, pana Rafała Trzaskowskiego. Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego... pana... pana... pana doktora Karola Nawrockiego – powiedział Duda po krótkiej pauzie, korzystając z podpowiedzi którejś z osób obecnych na sali.

twitter

Prezydent wymienił jeszcze Sławomira Mentzena z Konfederacji i Szymona Hołownię z Polski 2050, którzy także zadeklarowali swój udział w wyścigu prezydenckim.

Prezydent o Nawrockim: Bardzo ciekawy kandydat

Duda odnosząc się później do startu Nawrockiego stwierdził, że to "bardzo ciekawy kandydat" i "bliski jego sercu", jeśli chodzi o podejście do spraw państwowych i historycznych. – Mogę tak śmiało powiedzieć osobiście od siebie – dodał.

– Cieszę się, że ten kandydat został przedstawiony. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło go jako swojego kandydata, jako kandydata, któremu udziela poparcia, bo mamy w ten sposób jasność w wyborze, jacy są kandydaci najważniejszych ugrupowań – ocenił prezydent.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że "Polacy będą mogli spokojnie zapoznać się z programami, które kandydaci przedstawią".

Czytaj też:

Kto wygrałby wybory prezydenckie? Najnowszy sondaż