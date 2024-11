Lisicki: Czy to będzie wojna Nawrocki vs. Trzaskowski? Ziemkiewicz: Może pojawić się ktoś trzeci

Podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zaprezentowany jako kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Formalnie Nawrocki został zarekomendowany przez Komitet Obywatelski.

Sprawy Polski lokalnej, bezpieczeństwo, gospodarka, zakończenie wojny polsko-polskiej. To priorytety kampanii Karola Nawrockiego. – Jestem tutaj we Włoszczowej, aby zwracać uwagę na te rzeczy, które wykluczają Polskę lokalną, choćby z systemu komunikacyjnego, a więc dla mnie najważniejsze są sprawy zwykłych Polaków, takich Polaków jak ja, bo ja także jestem zwykłym Polakiem – mówił w poniedziałek.

Nawrocki vs. Trzaskowski. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali poparcie przez PiS Karola Nawrockiego. – Najważniejsze karty zostały wyłożone na stół. Wiemy, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, który wygrał prawybory, a kandydatem PiS-u będzie Karol Nawrocki, co do czego trudno było mieć jakąkolwiek pewność – zaczął red. naczelny "Do Rzeczy". – Już się włączyłeś we wrogą narrację, bo przecież Karol Nawrocki nie jest kandydatem PiS-u, a jest kandydatem "obywatelskim". Jeszcze nie ma jednej karty na stole, bo nie wiemy, kto będzie tym "trzecim", kto rzuci wyzwanie PO i PiS – mówił Rafał Ziemkiewicz.

– Zacząłem się zastanawiać, czy ktoś "trzeci" rzeczywiście się pojawi. Jednak po nominacji Karola Nawrockiego zacząłem się zastanawiać, choć zabrzmi to może dziwnie, czy nie zaczęły rosnąć szanse Marka Jakubiaka, który ma klasyczny patriotyzm, mocny przekaz etc. Gdyby kandydatem PiS był prof. Przemysław Czarnek, to te cechy nie mogłyby się objawić, ale teraz? – ocenił Paweł Lisicki. – Zobaczymy, bo Jakubiak rzeczywiście ma łatwość w komunikowania się z ludźmi na poziomie zdroworozsądkowym, co jest ważne, ale moim zdaniem nie odegra on tak znaczącej roli. Może objawi się nam jakiś generał? – zastanawiał się Ziemkiewicz.

